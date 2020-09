Caos Rep. Ceca, due giocatori in isolamento: la Federazione non vuole giocare, la Uefa sì (Di sabato 5 settembre 2020) Due giocatori della Repubblica Ceca sono in isolamento e la Federazione vorrebbe rinviare la partita contro la Scozia Caos nel ritiro della Repubblica Ceca. Due calciatori, Schick e Soucek, sono isolamento per esser stati a contatto con un membro dello staff positivo al Coronavirus. Attraverso un tweet, la Federazione Ceca ha annunciato il rinviato della partita di Nations League contro la Scozia, ma la Uefa avrebbe bloccato tutto. Un portavoce della Uefa ha infatti replicato che la partita si giocherà regolarmente, nonostante i cechi abbiano annullato gli allenamenti. Dal canto suo, la Scozia ha dichiarato sul proprio account Twitter di aver preso atto delle informazioni ... Leggi su calcionews24

FcInterNewsit : Caos Rep. Ceca: due giocatori in isolamento, la Federazione non vuole giocare. No della Uefa - Venusg07Giusy : @FAntonioli @adistait @rep_torino @UCSCEI @PaoloRodari @albertomelloni @vatican_it @Pontifex_it Siamo nel mondo di… - BlackEagle1967 : @Giotta_80 @rep_roma Vero manca il quinto. Ho cercato di evidenziare, ovviamente secondo il mio parere, una caratte… - DavideBattin : RT @Cisl_ER: #scuola I 120 milioni per l'emergenza #COVID19 assegnati all'Emilia-Romagna arriveranno direttamente agli istituti. Il comment… - CislFerrara : RT @Cisl_ER: #scuola I 120 milioni per l'emergenza #COVID19 assegnati all'Emilia-Romagna arriveranno direttamente agli istituti. Il comment… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Rep Caos Rep. Ceca: due giocatori in isolamento, la Federazione non vuole giocare. No della Uefa Fcinternews.it Governo cade il 21 settembre? Caos Conte e Pd/ Toscana ko, arriva Bonaccini: il M5s..

Per il Segretario la linea di difesa passa dal non eccessivo sbilanciamento sul Sì al Referendum grillino, una nuova legge elettorale più proporzionale per evitare la “spallata” del Centrodestra l’ind ...

Scuola, vertice Governo-Regioni: in arrivo i banchi monoposto. Ma non c'è intesa sui trasporti

Sulla riapertura della scuola a settembre si è consumato un nuovo vertice tra governo e regioni. Si è discusso soprattutto del nodo principale dei trasporti. E l'accordo non si è trovato. I governator ...

Per il Segretario la linea di difesa passa dal non eccessivo sbilanciamento sul Sì al Referendum grillino, una nuova legge elettorale più proporzionale per evitare la “spallata” del Centrodestra l’ind ...Sulla riapertura della scuola a settembre si è consumato un nuovo vertice tra governo e regioni. Si è discusso soprattutto del nodo principale dei trasporti. E l'accordo non si è trovato. I governator ...