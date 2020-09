Biodigestore, Alleanza di Centro: “Dirigenza Asi poteva non autorizzare subito” (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Angelo Feleppa e Pino D’Occhio, esponenti di Alleanza di Centro, sul discusso tema relativo al Biodigestore che dovrebbe sorgere a Ponte Valentino. Di seguito il testo: “L’implementazione di un Biodigestore nella zona Asi Benevento non avrebbe fatto altro che compromettere l’immagine dell’area stessa nella sua interezza, area entro la quale ricadono note eccellenze dell’alimentare.E la sola circostanza di aver preso in considerazione una tale ipotesi è la chiara misura dell’ “amore” e del rispetto che la Dirigenza Asi nutre nei confronti del territorio e di quanti li vi operano.Inutile arroccarsi, poi, da parte della stessa Dirigenza Asi, dietro gli scudi del ... Leggi su anteprima24

Presentato alla stampa questa mattina a Benevento l’accordo tra la Coldiretti e il Pastificio Rummo, alla presenza del vicepresidente nazionale della principale organizzazione agricola Gennarino Masie ...

Impianto rifiuti, Reale: ‘Perché Mastella non interviene? Solidarietà a Rummo’

“Tutta la nostra solidarietà al presidente Cosimo Rummo”. Così Antonio Reale, responsabile comunicazione e campagna elettorale di Forza Italia, in merito alla vicenda del biodigestore da realizzare in ...

