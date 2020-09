Arthur e McKennie sugli scudi: la Juve supera 1-0 l'U23 (Di sabato 5 settembre 2020) TORINO - La Juventus ha chiuso la seconda settimana di allenamenti con un test amichevole giocato questa mattina, alla Continassa, contro la formazione Under 23 . Alla Continassa, agli ordini di ... Leggi su corrieredellosport

oscarvalle1984 : RT @NonSoloJuve: PRIME INDICAZIONI DAL CAMPO ??”Pirlo ha schierato tridente Ramsey-Costa-Pjaca. A centrocampo Bentancur-McKennie-Arthur, il… - robertopontillo : RT @LeonettiFrank: Partitella contro la U23, in evidenza Arthur e McKennie apparsi tonici e in palla. Aspetto interessante è stato lo schie… - barbaraanfossi1 : Mi ero dimenticata che abbiamo anche lui - Francymolly_80 : RT @LeonettiFrank: Partitella contro la U23, in evidenza Arthur e McKennie apparsi tonici e in palla. Aspetto interessante è stato lo schie… - DSss79 : RT @NonSoloJuve: PRIME INDICAZIONI DAL CAMPO ??”Pirlo ha schierato tridente Ramsey-Costa-Pjaca. A centrocampo Bentancur-McKennie-Arthur, il… -