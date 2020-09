Alemanno querela la Raggi: «Racconta menzogne sui campi rom per nascondere il suo fallimento» (Di sabato 5 settembre 2020) «Ho dato mandato ai miei legali di querelare Virginia Raggi per diffamazione». Lo annuncia in una nota Gianni Alemanno, primo cittadino di Roma dal 2008 al 2013. Tutto parte dalla trasmissione In Onda su La7. La Raggi «ha detto il falso quando mi ha accusato di aver aperto, insieme a Berlusconi, i campi nomadi a Roma. È vero esattamente il contrario», afferma Alemanno. Che nei dettagli spiega qual era la situazione a Roma nel 2008, quando lui ha preso posto in campidoglio. «I campi tollerati erano 15, gli autorizzati 7, i campi abusivi e micro insediamenti erano oltre 1200. La popolazione nomade presente era stimata intorno alle 9000 persone». Alemanno contro la ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Alemanno querela la Raggi: «Racconta menzogne sui campi rom per nascondere il suo fallimento»… -

Ultime Notizie dalla rete : Alemanno querela Alemanno querela la Raggi: «Racconta menzogne sui campi rom per nascondere il suo... Il Secolo d'Italia Roma, Alemanno: "Querelo Raggi per menzogne sui campi nomadi"

“Ho dato mandato ai miei legali di querelare Virginia Raggi per diffamazione. Il Sindaco, parlando alla trasmissione 'In Onda' su La 7, ha detto il falso quando mi ha accusato di aver aperto, insieme ...

“Ho dato mandato ai miei legali di querelare Virginia Raggi per diffamazione. Il Sindaco, parlando alla trasmissione 'In Onda' su La 7, ha detto il falso quando mi ha accusato di aver aperto, insieme ...