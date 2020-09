Uomini e Donne | l' ex corteggiatrice Natalia Paragoni in giro per Venezia salutama non c' è nessuno VIDEO

Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice Natalia Paragoni in giro per Venezia saluta...ma non c'è nessuno (VIDEO) (Di venerdì 4 settembre 2020) Per il Festival del cinema di Venezia si fanno i salti mortali pur di calcare quel red carpet che non è per tutti. Diventare grandi star del web, dello spettacolo, il sogno di una vita. Da qualche anno però la vetrina del rinomato capoluogo veneto è preso d'assalto in questo periodo soprattutto da influencer e personaggi che abbiamo potuto incrociare in trasmissioni come Uomini e Donne.Non a caso citiamo la trasmissione di Maria de Filippi: ricordate Natalia Paragoni? Fu inizialmente corteggiatrice per Ivan Gonzalez, per poi cambiare completamente rotta una volta che Andrea Zelletta fece il suo ingresso come tronista della trasmissione. Ad oggi infatti il futuro concorrente del Grande Fratello VIP e Natalia sono ... Leggi su blogo

