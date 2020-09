Tallone d'Achille No Covid (Di venerdì 4 settembre 2020) “Ci siamo impelagati su una linea che non ha senso. E questa cosa di Berlusconi incasina ancora di più tutto”. E’ un esponente di Fratelli d’Italia a esprimere le sue preoccupazioni, ma senza essere citato, che lì la disciplina di partito è un’affare da caserma. Nel giro di poche ore si coagulano tre elementi che rischiano se non di far collassare, almeno di mettere a dura prova la linea di estremo permissivismo messa in piedi dalla Lega e dal partito di Giorgia Meloni: l’innalzarsi dei contagi, la positività al virus del leader di Forza Italia e la strampalata piazza negazionista autoconvocatasi a Roma per sabato.Con il passare delle ore sono emersi ulteriori dettagli sulle condizioni di salute di Berlusconi, ricoverato al San Raffaele con un principio di polmonite. In una specie di rincorsa all’assurdo, Antonio ... Leggi su huffingtonpost

