Studenti Minorenni in Quarantena, Le Nuove Misure per i Genitori (Di venerdì 4 settembre 2020) Il 3 settembre è stato approvato in Consiglio dei Ministri un decreto con alcune Misure che riguardano la riapertura a scuola. Una nota diramata da Palazzo Chigi chiarisce le Misure che si adotteranno in caso di Quarantena di alunni minori di 14 anni. Questo quanto scritto nella nota: “Sono previste Misure in materia di smart working e congedi straordinari per i Genitori di figli minori di quattordici anni nei casi di Quarantena obbligatoria dei figli“. Leggi su youreduaction

