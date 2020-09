Somma Vesuviana, protesta dei lavoratori della Dema: operai salgono sul tetto (Di venerdì 4 settembre 2020) Somma Vesuviana: presidio permanente dei lavoratori della fabbrica Dema (contrari alla cassa integrazione a zero ore voluta dall’azienda). Presidio permanente degli operai dello stabilimento Dema di Somma Vesuviana, una parte dei quali ha appreso di essere stata posta in Cassa integrazione a zero ore. Come riporta “Il Mattino”, alcuni dei circa 340 lavoratori dello stabilimento … Leggi su 2anews

Notiziedi_it : Somma Vesuviana, sciopero a oltranza per gli operai della “Dema” - TV7Benevento : DEMA: LAVORATORI SOMMA VESUVIANA SUL TETTO DELLO STABILIMENTO... - ottopagine : Somma Vesuviana: lavoratori sul tetto della Dema #SommaVesuviana - CGILModena : RT @fiomnet: ???? Due delegati sul tetto del stabilimento #Dema di Somma Vesuviana per protestare contro l’inaffidabilità del management azi… - danigarciamo : RT @fiomnet: ???? Due delegati sul tetto del stabilimento #Dema di Somma Vesuviana per protestare contro l’inaffidabilità del management azi… -