Sequestrarono un operaio per chiedere il riscatto: 13 arresti tra i clan di Scampia (Di venerdì 4 settembre 2020) I clan di Scampia coalizzati per avere 40mila euro per finanziarsi: 13 le persone finite in manette nel corso dell’operazione “Raptum”. clan camorristici di Scampia coalizzati in un sequestro di persona a scopo di estorsione: 13 le persone arrestate dai carabinieri del Comando provinciale di Napoli nel corso dell’operazione “Raptum”. I militari della Compagnia Napoli … Leggi su 2anews

Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Sequestrarono e torturarono un operaio per finanziare i loro affari mafiosi: 13 arresti - NapoliToday : #Cronaca Sequestrarono e torturarono un operaio per finanziare i loro affari mafiosi: 13 arresti… -

Ultime Notizie dalla rete : Sequestrarono operaio Sequestrarono un operaio per il riscatto: 13 arresti a Napoli Tiscali Notizie In sella alle loro moto bloccarono e sequestrarono un operaio a Scampia, per poi ottenere il riscatto: in manette tredici persone

Un patto tra clan di Scampia per un sequestro di persone a scopo estorsivo. Sarebbe questo il motivo scatenante che ha portato a 13 arresti questa mattina a Napoli. In azione i militari della Compagni ...

Sequestrarono e torturarono un operaio per finanziare i loro affari mafiosi: 13 arresti

Alle prime ore del mattino, i militari della Compagnia Napoli Vomero, a conclusione di articolate indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno dato esecuzione all’ordina ...

Un patto tra clan di Scampia per un sequestro di persone a scopo estorsivo. Sarebbe questo il motivo scatenante che ha portato a 13 arresti questa mattina a Napoli. In azione i militari della Compagni ...Alle prime ore del mattino, i militari della Compagnia Napoli Vomero, a conclusione di articolate indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno dato esecuzione all’ordina ...