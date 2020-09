Scuola, Anief: “È record precari da assumere. Scoperte quasi due cattedre su tre” (Di venerdì 4 settembre 2020) (Teleborsa) – “Nell’anno in cui più di 750mila docenti presentano la domanda per fare i supplenti e in alto numero devono fare i conti con errori di valutazione di titoli e servizi, mancano gli insegnanti nelle quattro graduatorie valide per assumere gli 85mila a tempo indeterminato autorizzati dal ministero dell’Economia. E il 14 settembre si inizierà l’anno scolastico, oramai è certo, con una quantità di precari mai così alta”. Questo l’allarme lanciato dall’Anief mentre si attende la pronuncia del Consiglio d’Europa sulle denunce presentate dal sindacato e della Commissione UE sulla procedura d’infrazione ancora attiva contro l’Italia per l’abuso dei contratti a termine, a seguito dalla mancata applicazione della direttiva ... Leggi su quifinanza

