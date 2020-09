San Valentino Torio, cadavere ritrovato in un pozzo: c’è un sospettato (Di venerdì 4 settembre 2020) Corpo di donna ritrovato in un pozzo tra la provincia di Napoli e Salerno. Era avvolto in una coperta ma i carabinieri sospettano di un uomo Corpo di donna ritrovato in un pozzo tra Poggiomarino, provincia di Napoli, e San Valentino Torio, città confinante in provincia di Salerno. Si tratta di Luana Raione, 31enne originaria di Sarno ma residente a San Valentino Torio. La donna era scomparsa lo scorso 23 luglio e il marito aveva segnalato alle forze dell’ordine che da quel pomeriggio non si avevano più notizie di lei. Il corpo, trovato da un agricoltore del posto in un pozzo di via Fontanelle, presenta evidenti ferite di accoltellamento ed era avvolto in una coperta. Questi due aspetti fatto ... Leggi su bloglive

