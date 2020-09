Ricetta torta salata melanzane e pomodori secchi: ingredienti, preparazione e consigli (Di venerdì 4 settembre 2020) Le torte salate sono molto versatili e semplici da preparare, rappresentano un’ottima soluzione svuota frigo se si è a corto di idee e di ingredienti, e possono essere realizzate anche in anticipo, ottime da servire sia come pranzo che come cena e perché no, anche per un aperitivo alternativo. Si possono preparare utilizzando moltissimi ingredienti, noi oggi vi proponiamo la torta salata melanzane e pomodorini secchi, ottima anche per coloro che seguono un’alimentazione vegetariana. torta salata melanzane e pomodori secchi – ingredienti ingredienti per una teglia rettangolare 20×30 cm Pasta Sfoglia rettangolare 230 ... Leggi su giornal

lador58 : RT @homemadebybenny: SBRICIOLATA RICOTTA E CACAO ?? Ricetta ?? - Bt40021531 : RT @homemadebybenny: SBRICIOLATA RICOTTA E CACAO ?? Ricetta ?? - homemadebybenny : SBRICIOLATA RICOTTA E CACAO ?? Ricetta ?? - EPrugnoli : RT @cucinalandia: Una torta sette vasetti un po’ diversa dal solito? AL PISTACCHIO! - Notiziedi_it : Torta al limone: ricetta tradizionale, veloce e fresca -