Requiem nel Duomo di Milano: l’omaggio del Teatro Alla Scala per le vittime del Covid. Atteso Mattarella. Dove vederlo in tv o maxischermi (Di venerdì 4 settembre 2020) Una preghiera collettiva in musica, in memoria di tutte le vittime della pandemia: il Teatro Alla Scala sceglie La Messa da Requiem di Giuseppe Verdi per la prima grande riunione dell’orchestra a pieni ranghi dal 22 febbraio, ultima serata prima della chiusura imposta dall’epidemia. Ma il concerto non si terrà dentro le mura del Teatro, ma al Duomo, cuore di una delle città più colpite: è attesa la presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, insieme all’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, e al sindaco Beppe Sala. Dirige l’orchestra Riccardo Chailly: in Cattedrale, per via delle misure di distanziamento, potranno sedere 600 persone. Tra il pubblico, posti riservati ai ... Leggi su ilfattoquotidiano

