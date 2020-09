MotoGP, GP San Marino Misano 2020: orari e diretta tv delle prove libere di venerdì 11 settembre (Di venerdì 4 settembre 2020) Il programma completo della giornata di venerdì 11 settembre al Gran Premio di San Marino, valevole per il sesto appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul circuito di Misano Adriatico si scende in pista alle ore 9:55 per la prima sessione di prove libere. I piloti torneranno alle 14:10 per le FP2. Tutto il Gran Premio di San Marino sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su Dazn e Sky Go e in diretta in chiaro su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Misano con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di venerdì 11 ... Leggi su sportface

