Mauro Icardi positivo al covid 19: Wanda Nara tace (Di venerdì 4 settembre 2020) Un vero e proprio incubo covid 19 a Parigi. Si parla di allerta coronavirus in casa Psg. Le ultime notizie infatti non sono buone. Dopo i contagi di Neymar, Angel Di Maria e Leandro Paredes, altri tre giocatori di Tuchel sono risultati positivi ai test effettuati in vista della ripresa della stagione. Secondo quanto riporta l’Equipe, si tratterebbe di Mauro Icardi, Marquinhos e Keylor Nava. Al momento quindi, sono sei i calciatori che sarebbero risultati positivi al covid 19. Secondo quanto riferisce il quotidiano francese, nel mirino ci sarebbe la vacanza fatta a Ibizia, dopo la fine della Champions. Una considerazione che però dovrà trovare riscontro visto che al momento la Francia, con oltre 7000 nuovi casi di persone positive al giorno, resta una ... Leggi su ultimenotizieflash

Sport_Mediaset : +++ #PSG: Anche Mauro #Icardi positivo al #Covid_19. +++ #SportMediaset - fanpage : Anche Mauro Icardi è positivo al #Covid19 - 1889milan : RT @Sport_Mediaset: +++ #PSG: Anche Mauro #Icardi positivo al #Covid_19. +++ #SportMediaset - TeleshowOnline : RT @Revista_PRONTO: Mauro Icardi tiene coronavirus - CecyCheff : RT @Revista_PRONTO: Mauro Icardi tiene coronavirus -