Makeup alla coreana | come realizzarlo in modo perfetto

Il Makeup alla coreana è uno dei 'must have' di stagione. Un trucco che in poche e semplici mosse regala un aspetto curato, fresco e frizzante. Il Makeup alla coreana, un trucco perfetto per tutte le donne, dalla più giovane alla più matura, fatto di pochi e semplici prodotti in grado di donare un aspetto

Meredith1314 : Hi appena visto il video del makeup artist di Selena Gomez a proposito della nuova linea di quest’ultima. I prodott… - kiwihess : @hottieselenur in realtà non ho mai visto packaging così tanto simili a quelli di fenty e alla fine il confronto so… - accirtgds : RT @dvnkgds: e passiamo da una unione infelice alla gioia di nyx e regina.... hanno anche trovato un makeup artist?? - spezzacuorigds : RT @dvnkgds: e passiamo da una unione infelice alla gioia di nyx e regina.... hanno anche trovato un makeup artist?? -

La nota Make-Up Artist ha deciso insieme al marito di tornare a vivere in Italia: "Ci pensavamo da oltre due anni, dopo la nascita delle mie figlie l'abbiamo desiderato ancora di più" Un rientro in It ...

Giulia De Lellis senza filtri: mostra i segni dell’acne

“Senza filtri è una storia diversa”. Giulia De Lellis è una delle influencer italiane più seguite. Appassionata di make-up e beauty, la bella romana è da sempre molto attenta alla cura del suo corpo e ...

