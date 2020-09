Luana, 31 anni, il suo corpo ritrovato in un pozzo avvolto in una coperta (Di venerdì 4 settembre 2020) Luana Rainone, ragazza scomparsa da San Valentino Torio da oltre un mese, è stata rinvenuta cadavere. La macabra scoperta è avvenuta questa mattina. Il corpo della 31enne era in un pozzo nelle campagne di Poggiomarino, avvolto in una coperta. I carabinieri, che indagano sull’accaduto, hanno fermato un uomo di San Valentino. Luana sarebbe stata accoltellata. La ragazza, sposata e madre di una bimba, era svanita nel nulla dal pomeriggio del 23 luglio scorso, quando era uscita di casa senza farvi ritorno: la denuncia era stata presentata dal marito alla stazione carabinieri avviando il giorno dopo le ricerche, lungo tutte le possibili tracce. Oggi il tragico epilogo. Di lei e dei suoi spostamenti non si avevano più notizie dallo scorso 23 luglio, ... Leggi su caffeinamagazine

