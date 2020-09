La Serbia e il Kosovo normalizzeranno i rapporti con Israele e apriranno le loro ambasciate a Gerusalemme (Di venerdì 4 settembre 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che la Serbia e il Kosovo normalizzeranno i loro rapporti con Israele. In particolare la Serbia sposterà la sua ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme il prossimo luglio e il Kosovo Leggi su ilpost

Il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier kosovaro Avdullah Hoti hanno firmato oggi alla Casa Bianca, in presenza del presidente americano Donald Trump, un accordo sulla normalizzazione dei ra ...Serbia e Kosovo - quest'ultimo non aveva finora relazioni diplomatiche con lo Stato ebraico - saranno i primi due paesi europei ad aprire a Gerusalemme la loro ambasciata in Israele, seguendo l'esempi ...