Il pm sconfitto da Cantone nella corsa alla procura di Perugia fa ricorso al Tar del Lazio. E parla di “arbitrarietà” in decisione del Csm (Di venerdì 4 settembre 2020) La corsa per la guida della procura di Perugia si è conclusa al Csm nel giugno scorso con 12 voti a favore dell’ex presidente dell’Anac Raffaele Cantone e 8 per il pm Luca Masini. Ma ora lo sconfitto parla di decisione viziata da “arbitrarietà” ed “eccesso di potere”. E annuncia di aver presentato ricorso al Tar del Lazio per ottenere in prima battuta la sospensione e poi l’annullamento della delibera di Palazzo dei Marescialli. Masini contesta ai consiglieri di aver scelto Cantone per il suo ruolo nell’Autorità anticorruzione, nonostante si tratti “di un’attività estranea all’esercizio della giurisdizione”, e di non aver ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : sconfitto Cantone Il pm sconfitto da Cantone nella corsa alla procura di Perugia fa ricorso al Tar del Lazio Il Fatto Quotidiano Sondaggio Plr, le domande per tracciare il proprio futuro

Dalla congiunzione col Ppd alle priorità da darsi e alle speranze per il futuro: i quesiti di gfs.bern in arrivo alla base liberale radicale ticinese Quarantuno domande. Diciotto pagine, di cui ‘laReg ...

L’agenda di Bertoli, al secondo giorno di scuola è già polemica – UDC all’attacco

Il DECS di Bertoli (ab)usa l’agenda scolastica ufficiale per indottrinamento di sinistra e istigazione al non rispetto delle istituzioni (titolo originale) Riceviamo e volentieri pubblichiamo, senza m ...

Dalla congiunzione col Ppd alle priorità da darsi e alle speranze per il futuro: i quesiti di gfs.bern in arrivo alla base liberale radicale ticinese Quarantuno domande. Diciotto pagine, di cui ‘laReg ...Il DECS di Bertoli (ab)usa l’agenda scolastica ufficiale per indottrinamento di sinistra e istigazione al non rispetto delle istituzioni (titolo originale) Riceviamo e volentieri pubblichiamo, senza m ...