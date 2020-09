“Ho finto di essere afroamericana per tutta la vita”. La confessione shock della prof bianca (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma, 4 set – Una professoressa di «studi africani e latinoamericani» che per anni si era spacciata per afroamericana ha rivelato di aver mentito e di avere origini ebree. Jessica A. Krug, – questo il suo nome – professoressa associata alla George Washington University, aveva prodotto, negli anni, molti scritti sull’Africa, l’America Latina, la diaspora e l’identità, il tutto rivendicando la propria eredità nera e latina. Ma il peso della menzogna si era fatto insopportabile, e in un articolo pubblicato giovedì su Medium.com, Krug ha rivelato la verità: «sono bianca» «Nel corso della mia vita da adulta ho rinnegato la mia identità di bambina ebrea cresciuta a Kansas City per ... Leggi su ilprimatonazionale

