Giugliano, camion prende fuoco sulla SS7 Quater: Vigili del Fuoco sul posto (Di venerdì 4 settembre 2020) Un camion ha preso Fuoco sulla SS7 Quater, a pochi chilometri dall’uscita Varcaturo, in direzione Pozzuoli. E’ accaduto stamattina, intorno alle 7. Le fiamme hanno avvolto il mezzo pesante, distruggendolo completamente. Giugliano, camion prende Fuoco sulla SS7 Quater Fortunatamente l’autista è riuscito a lasciare l’abitacolo e a mettersi in salvo. Alcuni automobilisti che hanno assistito … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

