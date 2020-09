Editoria, Cairo (Rcs): stamperò e distribuirò “Domani” (Di venerdì 4 settembre 2020) Urbano Cairo ha confermato che stamperà e distribuirà il nuovo quotidiano di Carlo De Benedetti, "Domani", che debutta in edicola il 15 settembre. "Non è che mi alleo con De Benedetti. Io sono un fornitore. De Benedetti è un amico. Ha avuto un'idea molto coraggiosa di fare un quotidiano in un periodo come questo. È un'idea buona e io sono semplicemente un fornitore, avendo una società di distribuzione gli do una mano", ha detto Cairo a Dogliani, a margine del festival della Tv e dei niovi media. "Nessuna mossa contro Repubblica. Gli stamperemo il suo giornale e De Benedetti farà investimenti su La 7. Sono contento di offrire queste cose, chiaramente a pagamento", ha aggiunto Cairo. Leggi su ilfogliettone

gditom : @Ellyssima Premettendo che un editore si giudica per ciò che pubblica (quindi accostare 'all news' a Cairo fa rider… -

Ultime Notizie dalla rete : Editoria Cairo Editoria, Cairo (Rcs): stamperò e distribuirò "Domani" Yahoo Finanza De Benedetti: “Faccio gli auguri a Berlusconi, ma non cambio idea: è stato nocivo per l’Italia”

DALL’INVIATO A DOGLIANI (CN). Se hai Urbano Cairo e Carlo De Benedetti che si confrontano in un dibatti pubblico nel giorno in cui Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele causa Covid, non puoi ...

Torna a Dogliani in presenza il Festival della Tv e dei nuovi media

AGI - #Mediaforfuture. E' il tema scelto per la nona edizione del "Festival della Tv e dei nuovi media" di Dogliani (Cuneo), che si svolgerà, in presenza, dal 4 al 6 settembre prossimi, dopo il rinvio ...

DALL’INVIATO A DOGLIANI (CN). Se hai Urbano Cairo e Carlo De Benedetti che si confrontano in un dibatti pubblico nel giorno in cui Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele causa Covid, non puoi ...AGI - #Mediaforfuture. E' il tema scelto per la nona edizione del "Festival della Tv e dei nuovi media" di Dogliani (Cuneo), che si svolgerà, in presenza, dal 4 al 6 settembre prossimi, dopo il rinvio ...