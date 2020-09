"D'Amato chiarisca in Aula". La Lega vuole vederci chiaro (Di sabato 5 settembre 2020) Alessio D'Amato dovrà chiarire al Consiglio Regionale del Lazio il finanziamento regionale alla Fondazione Italia-Amazzonia Onlus e l'uso che ne è stato fatto. A chiedere spiegazioni all'assessore regionale alla Sanità è il gruppo consiliare della Lega, che, sul caso sollevato da Il Tempo, ha presentato un'interrogazione alla Pisana a firma del capogruppo Orlando Angelo Tripodi. Non solo. Tripodi ha anche chiesto la convocazione di un'audizione urgente al Comitato regionale di controllo contabile (organismo guidato dall'opposizione il cui presidente è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giancarlo Righini) e alla commissione Bilancio presieduta dal Dem Fabio Refrigeri. «Si chiede un'audizione urgente - si legge nella richiesta - alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità Alessio ... Leggi su iltempo

Gg24Rhino : RT @giuseppe_masala: Questo è un vertice del G7, dove Donald Tusk fece alle spalle il gesto della pistola a Trump. Credo chiarisca bene qua… - LiberoFreedom : RT @giuseppe_masala: Questo è un vertice del G7, dove Donald Tusk fece alle spalle il gesto della pistola a Trump. Credo chiarisca bene qua… - stefanocazzola1 : RT @giuseppe_masala: Questo è un vertice del G7, dove Donald Tusk fece alle spalle il gesto della pistola a Trump. Credo chiarisca bene qua… - CarpaneseSilva1 : RT @giuseppe_masala: Questo è un vertice del G7, dove Donald Tusk fece alle spalle il gesto della pistola a Trump. Credo chiarisca bene qua… - brusacoioni : RT @giuseppe_masala: Questo è un vertice del G7, dove Donald Tusk fece alle spalle il gesto della pistola a Trump. Credo chiarisca bene qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Amato chiarisca

Dire

Il nuovo anno scolastico e’ alle porte e nel Lazio, come del resto in tutta Italia, la nuova crescita dei casi di Covid 19, legati ai contagi avvenuti durante le vacanze estive, consiglia ulteriore pr ...ROMA – Il nuovo anno scolastico e’ alle porte e nel Lazio, come del resto in tutta Italia, la nuova crescita dei casi di Covid 19, legati ai contagi avvenuti durante le vacanze estive, consiglia ulter ...