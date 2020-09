CorSport: il Psg vuole Fabian Ruiz (Di venerdì 4 settembre 2020) Nei giorni scorsi Alfredo Pedullà aveva parlato di una grande offerta in arrivo per Fabian Ruiz, considerato uno dei punti saldi del Napoli di Gattuso, l’offerta vera e proprio non c’è ancora, ma oggi il Corriere dello Sport parla di forte interesse da parte del Psg per il centrocampista spagnolo. Proprio ieri a radio Kiss Kiss il presidente del Napoli aveva aperto alle cessioni, spiegando che non aveva più intenzione di ritenere nessuno incedibile come avvenuto negli anni passati. Basta dunque una buona offerta e chiunque è sul mercato. Proprio questo starebbe valutando, secondo il Corriere, Nasser Al-Khelaifi, presidente della squadra francese e buon amico di De Laurentiis. Per adesso nessuna offerta perché il Psg ha da poco concluso la Champions, ma il pensiero di Fabian ... Leggi su ilnapolista

maviatu7 : RT @napolista: CorSport: il #Psg vuole #FabianRuiz Per adesso nessuna offerta perché il Psg ha da poco concluso la Champions, ma il pensie… - RustRyne : RT @napolista: CorSport: il #Psg vuole #FabianRuiz Per adesso nessuna offerta perché il Psg ha da poco concluso la Champions, ma il pensie… - Salvato95551627 : RT @napolista: CorSport: il #Psg vuole #FabianRuiz Per adesso nessuna offerta perché il Psg ha da poco concluso la Champions, ma il pensie… - napolista : CorSport: il #Psg vuole #FabianRuiz Per adesso nessuna offerta perché il Psg ha da poco concluso la Champions, ma… - CorSport : #Psg choc: anche #Icardi, #Marquinhos e #Navas positivi al #Coronavirus ?? -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Psg Psg choc: anche Icardi, Marquinhos e Navas positivi al Coronavirus Corriere dello Sport Corsport - Leo Blocca Suarez

Su Corsport apertura con: Svolta a Barcellona: Messi può restare insieme con Luis. “Leo Blocca Suarez“. La Juve non molla ma tiene aperta la pista Dzeko. La sfida al Barça degli amici inseparabili. “L ...

Corsport - Juve su Paredes, De Paul e Locatelli le alternative

Si attendono quindi vitali sviluppi su questo fronte, per capire chi sarà il nuovo regista della Juventus del Maestro Andrea Pirlo. In calciomercato in casa Juventus diventa ogni giorno più infuocato ...

Su Corsport apertura con: Svolta a Barcellona: Messi può restare insieme con Luis. “Leo Blocca Suarez“. La Juve non molla ma tiene aperta la pista Dzeko. La sfida al Barça degli amici inseparabili. “L ...Si attendono quindi vitali sviluppi su questo fronte, per capire chi sarà il nuovo regista della Juventus del Maestro Andrea Pirlo. In calciomercato in casa Juventus diventa ogni giorno più infuocato ...