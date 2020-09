Carmen Consoli in Mulan con Coraggio, Onestà e Lealtà nel giorno del suo compleanno (Di venerdì 4 settembre 2020) Carmen Consoli in Mulan, è protagonista musicale del nuovo film Disney ed interpreta la canzone originale Coraggio, Onestà e Lealtà (Loyal Brave True) nella versione italiana. Nella versione originale, ad interpretare il brano è la superstar Christina Aguilera mentre per la distribuzione della pellicola nel nostro Paese è stata scelta la voce della Cantantessa Carmen Consoli che si è cimentata in Coraggio, Onestà e Lealtà, il brano portante dei titoli di coda di Mulan. Il film Disney è disponibile su Disney+ da oggi 4 settembre, data che coincide con il giorno del compleanno di Carmen Consoli la quale ha spiegato il ... Leggi su optimagazine

CarmenConsoli : Carmen Consoli è la protagonista musicale del nuovo attesissimo film Disney Mulan. L'artista interpreta la canzone… - Deadelle_arti : RT @Dida_ti: Guarda l'alba che ci insegna a sorridere quasi sembra che ci inviti a rinascere tutto inizia.. cambia forma l'amore tutto si t… - David77692706 : RT @Dida_ti: Guarda l'alba che ci insegna a sorridere quasi sembra che ci inviti a rinascere tutto inizia.. cambia forma l'amore tutto si t… - carmluzh : RT @Dida_ti: Guarda l'alba che ci insegna a sorridere quasi sembra che ci inviti a rinascere tutto inizia.. cambia forma l'amore tutto si t… - RollingStoneita : Carmen Consoli canta l'inedito ’Coraggio, Onestà e Lealtà’ nella colonna sonora di #Mulan #4settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Carmen Consoli Carmen Consoli, "cantantessa" dall'eco siciliano Metropolitan Magazine Italia Buon compleanno Carmen Consoli: rivediamo il suo duetto con Paola Cortellesi

Buon compleanno Carmen Consoli, che festeggia oggi i suoi 46 anni. Nata a Catania il 4 settembre del 1974, Carmen Consoli si dedica alla musica fin da giovanissima, quando tredicenne si esibiva nei cl ...

Carmen Consoli canta la colonna sonora di ‘Mulan’

Carmen Consoli è protagonista musicale del nuovo live action Diensy Mulan. È la cantautrice infatti ad interpretare la canzone originale Coraggio, Onestà e Lealtà (Loyal Brave True) nella versione ita ...

Buon compleanno Carmen Consoli, che festeggia oggi i suoi 46 anni. Nata a Catania il 4 settembre del 1974, Carmen Consoli si dedica alla musica fin da giovanissima, quando tredicenne si esibiva nei cl ...Carmen Consoli è protagonista musicale del nuovo live action Diensy Mulan. È la cantautrice infatti ad interpretare la canzone originale Coraggio, Onestà e Lealtà (Loyal Brave True) nella versione ita ...