“Cambia tutto”. C’è posta per te, brutta mazzata per lo storico programma di Maria De Filippi. I fan senza parole (Di venerdì 4 settembre 2020) Nel corso delle tante edizioni di C’è posta per te, l’immensa Maria De Filippi ha fatto da paciere in tantissime famiglie italiane che non si parlavano più da diverso tempo. I modi raffinati, fermi ma gentili da persona alla mano, la rendono la professionista titanica che è. Maria è un volto amico dietro al quale lavora una squadra formidabile, sempre operativa anche nei periodi distanti dalla messa in onda dei programmi. La De Filippi è un treno, non si ferma davanti a nulla, nemmeno di fronte alla tempesta scatenata dalla pandemia da Coronavirus. La queen di Canale 5 è infatti pronta a tornare in tv con C’è posta per te, che dal prossimo lunedì 7 settembre riprenderà le registrazioni con tutte le ... Leggi su caffeinamagazine

