Cagliari-Olbia oggi in tv: data, orario e come vedere in streaming l’amichevole 2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) Venerdì 4 settembre alle 19:30 il Cagliari scenderà in campo in occasione dell’amichevole contro l’Olbia ad Aritzo. C’è grande attesa per assistere a questo test importante per gli uomini di Di Francesco pronti a mostrare i passi in avanti nella preparazione in vista dei prossimi appuntamenti, su tutti l’inizio del campionato di Serie A 2020/21. Non è prevista la copertura televisiva dell’evento che vedrà protagonisti Joao Pedro e compagni. In ogni caso Sportface.it vi offrirà nel finale di gara una cronaca dettagliata del match. Leggi su sportface

