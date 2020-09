Caera, ds Cagliari: “Oggi non ci sono le condizioni per prendere Nainggolan. Palla in mano all’Inter” (Di venerdì 4 settembre 2020) Pierluigi Carta, ds del Cagliari, su Radja Nainggolan Ha raggiunto un punto di stallo la trattativa tra Inter e Cagliari per Radja Nainggolan. I nerazzurri vorrebbero cedere il giocatore a titolo definitivo, mentre i rossoblu puntano ad un altro prestito. Il punto della situazione è fatto da Pierluigi Carta, direttore sportivo dei sardi, ai microfoni di Sky Sport. “Oggi Radja Nainggolan non è un nostro giocatore, pertanto la Palla non ce l’abbiamo noi. Giocatore importante, che vogliono tante squadre. Ci fosse la disponibilità economica e quella dell’Inter, sarebbe importante per noi proseguire il nostro cammino con lui. Sappiamo cosa può dare, anche in termini di leadership. Stiamo alla finestra, ma a oggi non ... Leggi su intermagazine

