Bonucci: «Dzeko è un attaccante di livello mondiale. I tifosi mancano come il pane a tavola» (Di venerdì 4 settembre 2020) Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il fischio finale di Italia-Bosnia: le parole del capitano azzurro Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il fischio finale di Italia-Bosnia. Queste le parole del capitano azzurro. BOSNIA – «È stata la stessa partita di Torino, sapevamo che ci avrebbero aspettato a uomo. Siamo stati sfortunati sul gol preso, abbiamo peccato un po’ di frenesia e nel cercare i gol a tutti i costi. Serviva un po’ di pazienza. Era difficile dopo 10 mesi però la voglia di portare a casa la vittoria è un buon segno. Non siamo brillantissimi ma bisogna andare ad Amsterdam e giocarci la partita contro l’Olanda. Questa squadra ha voglia di continuare sulla strada che abbiamo lasciato 10 mesi fa con il gioco e la voglia di ... Leggi su calcionews24

GianmarioRuocco : A me la sviolinata di @bonucci_leo19 a @EdDzeko mi sa di beffa! #Dzeko non ci lasciare! #ForzaRoma #AsRoma… - filippominonzio : RT @il__johnny: Bonucci in marcatura su Dzeko fa tenerezza #ItaliaBosnia - forzaroma : #Bonucci: “#Dzeko ha tutto, è un giocatore di livello mondiale” #ItaliaBosnia #ASRoma - fragentile_ : La domanda di @AleAntinelli a Bonucci su #Dzeko quantomeno fuori luogo. Ma si sa che se mamma RAI deve tirare la vo… - junews24com : Bonucci promuove Dzeko: «Grandissimo giocatore, ha tutto» - -

Florenzi 6: Buona prestazione ma si fa saltare in maniera decisamente pericolosa da Gojak. Nell’ultima fase spinge con grande puntualità. Bonucci 6: Partita come sempre da leader. Guida con grande per ...

