Barcellona | Laporta su Messi | «La sua è una decisione saggia» – FOTO

L'ex presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha commentato la scelta di Leo Messi di rimanere in blaugrana Joan Laporta, ex presidente del Barcellona, ha voluto commentare la scelta di Leo Messi di rimanere nella società blaugrana attraverso il proprio profilo Twitter. Ecco le sue parole scritte sul social network: «Magnifico Leo, una decisione saggia molto ben spiegata. E ora torniamo a lottare per vincere di nuovo e continuare a fare la storia. Oggi hai dato gioia a Barcellona!» Magnífic Leo, sàvia decisió molt ben explicada. I ara a seguir lluitant per tornar a guanyar i seguir fent Història. Avui #Messi ens has donat una alegria mès al

