Allenatore pedofilo ammette di aver molestato due minorenni, ma evita il carcere (Di venerdì 4 settembre 2020) Denunciato per molestie sessuali ai danni di due allieve minorenni, l’Allenatore viene condannato ma riesce ad evitare il carcere. James Dowle, 25enne Allenatore di due squadre femminili di rugby è stato condannato a 38 settimane di carcere per aver molestato sessualmente due giocatrici minorenni. L’uomo era il responsabile della squadra under 18 e di quella … Leggi su viagginews

Allenatore pedofilo ammette di aver molestato due minorenni, ma evita il carcere

