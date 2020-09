A luglio in calo l’indice del disagio sociale (Di venerdì 4 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Misery Index di Confcommercio, l’Indice del disagio sociale, rallenta a luglio. Si è infatti attestato su un valore stimato di 24,1, in ridimensionamento di 2 punti rispetto a giugno.“Il ridimensionamento dell’area del disagio sociale, rilevato negli ultimi due mesi rispetto ai picchi raggiunti ad aprile e maggio, difficilmente potrà configurarsi come l’inizio di una fase di rapido ritorno sulle posizioni di inizio anno – sottolinea Confcommercio -. La situazione, soprattutto sul versante delle attività delle imprese del terziario che operano nel turismo, rimane molto difficile e complessa. Vi è ancora un’ingente quota di lavoratori il cui reddito è sostenuto dalla cassa integrazione e dai fondi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

