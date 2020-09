Vigneto Italia reagisce a crisi, vendemmia con 47,2 mln ettolitri -1% e alta qualità (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set. (Adnkronos) - Nell'anno del covid-19 il vino riparte dalla vendemmia. Una qualità delle uve buona se non ottima e in alcuni casi eccellente, per un'annata che si preannuncia interessante. Una quantità in linea con quella dello scorso anno (-1%, a 47,2 milioni di ettolitri) che mai come quest'anno risente della congiuntura economica e della conseguente misura di riduzione volontaria delle rese messa in campo dal Governo, oltre a quelle operate da molti Consorzi di tutela. La quantità tuttavia, dovrebbe consentire all'Italia di rimanere il principale produttore mondiale di vino, seguita dalla Francia con 45 milioni di ettolitri e dalla Spagna (42 milioni). È il quadro di sintesi, al netto di eventuali ulteriori eventi climatici avversi, relativo alle stime ... Leggi su iltempo

robertozoppi68 : RT @Adnkronos: Vigneto Italia reagisce a crisi, #vendemmia con 47,2 mln ettolitri -1% e alta qualità - TV7Benevento : Vigneto Italia reagisce a crisi, vendemmia con 47,2 mln ettolitri -1% e alta qualità... - fisco24_info : Vigneto Italia reagisce a crisi, vendemmia con 47,2 mln ettolitri -1% e alta qualità : - Adnkronos : Vigneto Italia reagisce a crisi, #vendemmia con 47,2 mln ettolitri -1% e alta qualità - GFrancoManfredi : RT @Dario_Vilardi: Il Grillo e la sua #vigna a Torretta . #feudiimperiali #grillo #white #wine #doc #vino #bianco #winemaker #tenuta #torr… -

Ultime Notizie dalla rete : Vigneto Italia Vigneto Italia reagisce a crisi, vendemmia con 47,2 mln ettolitri -1% e alta qualità Adnkronos Vigneto Italia reagisce a crisi, vendemmia con 47,2 mln ettolitri -1% e alta qualità

Roma, 3 set. (Adnkronos) - Nell'anno del covid-19 il vino riparte dalla vendemmia. Una qualità delle uve buona se non ottima e in alcuni casi eccellente, per un'annata che si preannuncia interessante.

E’ tempo di vendemmia, caccia ai raccoglitori

Il fabbisogno in provincia di Siena è di circa mille operai per contratti stagionali di due mesi. Ecco tutti gli indirizzi dove candidarsi.

Roma, 3 set. (Adnkronos) - Nell'anno del covid-19 il vino riparte dalla vendemmia. Una qualità delle uve buona se non ottima e in alcuni casi eccellente, per un'annata che si preannuncia interessante.Il fabbisogno in provincia di Siena è di circa mille operai per contratti stagionali di due mesi. Ecco tutti gli indirizzi dove candidarsi.