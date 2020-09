Varese-Cantù in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Supercoppa A1 2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) Torna il derby, Openjobmetis Varese e Acqua S.Bernardo Cantù si affrontano all’Enerxenia Arena di Masnago in occasione della terza giornata della Supercoppa di Serie A1. Nel gruppo A le due compagini non hanno ancora trovato il successo, surclassate dall’Olimpia Milano e battute di un punto da Brescia. Il derby darà ad una delle due i primi punti della campagna nel primo trofeo della stagione. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 20.30 di venerdì 4 settembre. La sfida non sarà trasmessa in tv e la visione sarà disponibile in esclusiva streaming su Eurosport Player. Venerdì 4 settembre, Ore 20.30 – Openjobmetis Varese-Acqua S.Bernardo Cantù (Eurosport Player) DATA, orario E diretta ... Leggi su sportface

Carchia : Olimpia Milano in the first three games of the season in Supercup: vs Cantù: 101-71 (+30) @ Varese: 77-110 (+33) @… - BasketUniverso : Cantù si prepara al derby con Varese, Pancotto: 'Ora bisogna crescere' - visconti_franca : RT @PallCantu: Cantù-Varese aperta al pubblico! Tutte le info e le modalità di acquisto sul sito ufficiale - basketinside360 : SUPERCOPPA LBA - Varese-Cantù a porte aperte, ma senza tifosi della provincia di Como - - aghielmo : RT @PallCantu: Cantù-Varese aperta al pubblico! Tutte le info e le modalità di acquisto sul sito ufficiale -

