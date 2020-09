US Open: ok Thiem, Berrettini e Bautista, eliminato Raonic (Di giovedì 3 settembre 2020) Quarta giornata degli US Open. Bene gli italiani rimasti in corsa, Berrettini e Caruso, che passano al 3° turno. Vince Thiem, eliminato Raonic Quarta giornata degli US Open, con le altre partite del 2° turno. Vincono entrambi gli ultimi due italiani rimasti nel torneo, Berrettini e Caruso. Il n.8 al mondo batte in tre set Humbert, rischiando qualcosa solo nel 3° set, vinto 8-6 al tie-break. Vittoria in rimonta per Caruso, che dopo aver perso il 1° set con Escobedo, vince i successivi tre qualificandosi al 3° turno. Nessun problema per il n.2 del tabellone, Thiem, che lascia 8 game all’indiano Nagal. Cade a sorpresa Raonic, finalista a Cincinnati, sconfitto 3-1 in rimonta dal connazionale Pospisil. Vittorie ... Leggi su zon

