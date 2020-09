Us Open 2020, Salvatore Caruso al terzo turno: Escobedo ko in quattro set (Di giovedì 3 settembre 2020) Missione compiuta per Salvatore Caruso, che ha conquistato l’accesso al terzo turno degli Us Open 2020 dopo aver battuto in quattro set lo statunitense Ernesto Escobedo. Il siciliano ha chiuso il match con il punteggio di 3-6 6-4 6-3 6-4 dopo tre ore e undici minuti di lotta. Per Caruso si tratta della seconda volta al terzo turno in uno Slam dopo il Roland Garros 2019: adesso il siciliano se la vedrà con Rublev, che ha sconfitto in tre set Barrere. La cronaca – Dopo i primi game interlocutori, entrambi i giocatori iniziano a soffrire al servizio. Il primo a concedere due palle break è Escobedo, che però si salva così come Caruso ... Leggi su sportface

