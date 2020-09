Uomini e Donne, Gemma Galgani passa dal lifting allo scoop sul nuovo fidanzato (Di giovedì 3 settembre 2020) Gemma Galgani, la storica dama di Uomini e Donne, ha voltato pagina e dopo il lifting e l’addio a Nicola Vivarelli, alias Sirius, si sarebbe fidanzata nuovamente. A svelare il segreto, è stato il settimanale nuovo TV. Chi è il nuovo fidanzato di Gemma Galgani? Dalle prime anticipazioni di Uomini e Donne, emerse durante le registrazioni del 27 e 28 agosto, che vedremo in TV da lunedì 7 settembre, sembra che la Galgani abbia chiuso del tutto con Nicola Vivarelli. Il giovane ufficiale della Marina si era presentato l’anno scorso per corteggiare Gemma e, nonostante i 45 anni di età, tra i due era scattato un interesse ... Leggi su tutto.tv

matteosalvinimi : ????Centinaia di sbarchi con Forze dell’Ordine allo stremo e Lampedusa sempre più nel caos. Denunciamo questo gover… - nzingaretti : Ci sono personaggi che organizzano manifestazioni di rifiuto dell'esistenza del Covid. Negazionisti che offendono… - matteosalvinimi : Solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria: l’Italia non merita un governo così incapace e pe… - zannazyu : RT @matteosalvinimi: Solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria: l’Italia non merita un governo così incapace e peric… - MondoTV241 : Gemma Galgani dopo Sirius perde la testa per il suo chirurgo plastico? #gemmagalgani -