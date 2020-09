Università Federico II, 4508 aspiranti medici: via ai test. Obbligatorie mascherine e certificazione anti Covid (Di giovedì 3 settembre 2020) Sono 4508 i ragazzi che, oggi a Napoli, tenteranno il test per l’accesso alla facoltà di medicina e Odontoiatria dell’Università Federico II di Napoli. I posti a disposizione sono 557 per medicina, 60 per la Facoltà di Odontoiatria e protesi dentaria. Anche quest’anno, i test si svolgono nella sede di Monte Sant’Angelo, nel quartiere di Fuorigrotta. I ragazzi, convocati dalle 8.00, sono tenuti a portare con se’ una autocertificazione relativa alla mancanza di sintomi da Covid-19 e indossare la mascherina per tutto il tempo che resteranno all’interno degli edifici dell’università. Agli ingressi delle aule, sono state posizionate le colonnine con il gel igienizzante per le mani. Infine, ... Leggi su ildenaro

rep_napoli : Università: la carica dei 4508 per i test di Medicina e Odontoiatria alla Federico II [di TIZIANA COZZI] [aggiornam… - corrmezzogiorno : #Napoli Università, a Napoli 4508 aspiranti medici: oggi partiti i test Il video - rep_napoli : Università: la carica dei 4508 per i test di Medicina e Odontoiatria alla Federico II [aggiornamento delle 09:56] - qn_lanazione : 'La quarantena frena il mio sogno'. Federico non può fare i test d’ingresso all’Università perché un compagno di sq… - UNISOBNapoli : #UNISOB #STORIA #TRADIZIONE Ernesto Pontieri (1896-1980), storico dell’età medievale e moderna, Rettore dell’Univer… -

Ultime Notizie dalla rete : Università Federico In rampa di lancio 6 nuove lauree professionalizzanti. Per 31 lauree «tecniche» il tagliando dopo il boom Il Sole 24 ORE