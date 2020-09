Uccide i cinque figli, il più grande aveva 6 anni, poi tenta il suicidio: salva (Di giovedì 3 settembre 2020) La madre dei bambini trovati morti, si è lanciata tra le rotaie di una ferrovia, a soli 27 anni. Si pensa, che ad Uccidere i piccoli sia stata lei Fonte foto: (Getty Images)Immagini d’orrore si sono palesate davanti ai testimoni, che in Nordren-Vestfalia in Germania, hanno trovato cinque bambini morti in una casa. L’avvenimento, per la precisione risale alla cittadina di Solingen. Secondo l’agenzia della Dpa, ci sarebbero tutti i presupposti per pensare che i bambini sarebbero stati uccisi dalla madre. La donna, ventisette anni, ha infatti provato il suicidio lanciandosi tra le rotaie della stazione di Dusseldorf, alle 13:46, ma salvandosi. Il quotidiano Build, nella versione online, parla intanto di un sesto fratellino trovato assolutamente ... Leggi su chenews

