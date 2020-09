Siracusa, pubblicizzavano la loro piazza di spaccio con spot sui social: 27 arresti | VIDEO (Di giovedì 3 settembre 2020) Siracusa, pubblicizzavano la piazza di spaccio con spot social: 27 arresti pubblicizzavano la loro piazza di spaccio, a Siracusa, con VIDEO sui social in cui ostentavano soldi, armi e la loro impunità: 27 persone sono state arrestate oggi con l’accusa di associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti ed estorsione, nell’ambito di un’inchiesta denominata “Demetra”. Dei 27 fermati su ordinanza del gip di Catania, 25 sono finiti in carcere e due ai domiciliari. Fanno parte di due gruppi criminali diversi che, secondo l’accusa, tra il 2016 e il 2019 hanno gestito in ... Leggi su tpi

