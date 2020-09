'Se non torni, do fuoco alla casa': uomo chiede aiuto, arrestata la moglie (Di giovedì 3 settembre 2020) Insulti, minacce, chiamate continue: da quando lui aveva deciso di troncare la relazione, lei gli aveva reso la vita impossibile. Una situazione già ad alta tensione che è ulteriormente peggiorata la ... Leggi su bresciatoday

Il gip di Avellino, Fabrizio Ciccone, non ha convalidato l’allontanamento dalla casa familiare per un 54enne del capoluogo irpino accusato di stalking e maltrattamenti a carico della convivente per av ...

Calcagno (Aic): «I tifosi di nuovo allo stadio? I calciatori sono i primi a volerlo»

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. «Riapertura stadi? I calciatori sono i primi a voler avere i propri tifosi allo stadio, ma non è qualcosa di nostra competenza». Umberto ...

