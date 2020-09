Qualiano. “Il 3 settembre ti ammazzo”, minaccia e picchia la moglie: arrestato 48enne (Di giovedì 3 settembre 2020) Qualiano. “Il 3 settembre ti ammazzo”, aveva detto a sua moglie, da tempo vittima dei soprusi e delle minacce del marito. Impaurita e stanca delle violenze cui era costretta a subire, la donna ha trovato il coraggio per denunciare il 48enne ai Carabinieri della stazione di Qualiano. I militari, onde evitare che accadesse il peggio, … L'articolo Qualiano. “Il 3 settembre ti ammazzo”, minaccia e picchia la moglie: arrestato 48enne Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

zazoomblog : Ex marito minaccia: “Il 3 settembre ti ammazzo”. Arrestato a Qualiano - #marito #minaccia: #settembre - Notiziedi_it : Qualiano, aggredisce la ex compagna e picchia anche il fratello: arrestato - Notiziedi_it : Qualiano, aggredisce la ex compagna e picchia anche il fratello: arrestato - fattidinapoli : Napoli: Qualiano, perseguita l’ex, la aggredisce e poi prende a calci e pugni anche il fra... - -

Ultime Notizie dalla rete : Qualiano “Il Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo del 21 marzo Corriere della Sera