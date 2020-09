Paolo Bonolis: “Briatore? Basta caccia all’untore. Noi stiamo benissimo” (Di giovedì 3 settembre 2020) Paolo Bonolis: “Briatore? Basta caccia all’untore. Noi stiamo benissimo” Paolo Bonolis risponde alle critiche e racconta di stare bene, dopo la foto che lo ritrae insieme a Briatore, Mihajlovic e altri vip durante l’ormai famosa partita a calcetto in Sardegna. “Ma che ve siete impazziti? Trovo grottesca e insensata questa caccia a chi sta bene e a chi sta male, ma comunque… noi stiamo tutti bene, nun ve preoccupate!”, racconta con il suo inconfondibile stile il conduttore in un’intervista all’Huffington Post. L’invito di Bonolis è a smorzare i toni, dopo la foto pubblicata a Ferragosto da Briatore, poi risultato positivo al Covid, in compagnia ... Leggi su tpi

nabrinalucifer : RT @marrmat: Ecco a voi, la ?? production presenta: “PAOLO BONOLIS COMMENTA BAY YANLIS” Enjoy! ??? #BayYanlis • #EzGür #CanYaman • #ÖzgeG… - gdronline : RT @LuccaCandG: Nel mese di settembre del 1981 venne trasmesso per la prima volta Bim Bum Bam. Il programma tv veniva condotto dal mitico p… - Francy77127184 : RT @marrmat: Ecco a voi, la ?? production presenta: “PAOLO BONOLIS COMMENTA BAY YANLIS” Enjoy! ??? #BayYanlis • #EzGür #CanYaman • #ÖzgeG… - Giusy05033470 : RT @marrmat: Ecco a voi, la ?? production presenta: “PAOLO BONOLIS COMMENTA BAY YANLIS” Enjoy! ??? #BayYanlis • #EzGür #CanYaman • #ÖzgeG… - fedxxy : RT @marrmat: Ecco a voi, la ?? production presenta: “PAOLO BONOLIS COMMENTA BAY YANLIS” Enjoy! ??? #BayYanlis • #EzGür #CanYaman • #ÖzgeG… -