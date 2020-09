Nanotubi di carbonio per controllare protesi robotiche (Di giovedì 3 settembre 2020) Arrivano elettrodi innovativi con Nanotubi di carbonio per collegare il cervello al computer e per controllare protesi robotiche Acquisire i segnali cerebrali in modo da elaborarli al computer per controllare protesi robotiche. È una delle frontiere più avanzate negli studi volti ad aiutare i pazienti paralizzati in seguito ad eventi acuti come l’ictus o a causa di patologie degenerative. Una ricerca… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Elettrodi innovativi per collegare cervello a pc

Acquisire i segnali cerebrali in modo da elaborarli al computer per controllare protesi robotiche. È una delle frontiere più avanzate negli studi volti ad aiutare pazienti paralizzati in seguito a eve ...

Acquisire i segnali cerebrali in modo da elaborarli al computer per controllare protesi robotiche. È una delle frontiere più avanzate negli studi volti ad aiutare pazienti paralizzati in seguito a eve ...