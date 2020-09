Messenger imposta il limite all’inoltro dei messaggi (Di giovedì 3 settembre 2020) Facebook imposta un limite d’inoltro dei messaggi in Messenger (foto: Facebook)Facebook continua sulla strada della lotta alla disinformazione portando su Messenger un limite già imposto ai messaggi di WhatsApp. L’inoltro di un singolo messaggio potrà essere effettuato solo a cinque persone o gruppi alla volta. Come già verificato su WhatsApp, questo è un metodo efficace per rallentare la diffusione dei contenuti virali che fanno disinformazione. Questa funzionalità limiterà notevolmente la possibilità di effettuare uno spamming selvaggio di notizie false e delle catene di Sant’Antonio che spesso invadono le caselle del messaggi in arrivo di molti ... Leggi su wired

_bufale_ : Messenger imposta il limite all’inoltro dei messaggi -

Ultime Notizie dalla rete : Messenger imposta Messenger imposta il limite all inoltro dei messaggi Wired.it Facebook aggiorna Messenger Rooms, ecco cosa cambia

La nota casa di Mark Zuckerberg, Facebook, ha rilasciato nelle scorse ore, una nuova versione di Messenger Rooms. Lo scopo principale dell’azienda è quello di rendere il servizio più appetibile per co ...

Facebook semplifica la gestione delle Room di Messenger

Facebook ha annunciato oggi una revisione della funzionalità Messenger Rooms sui dispositivi mobili, con maggiori funzionalità di personalizzazione per gli utenti, e una vera e propria semplificazione ...

La nota casa di Mark Zuckerberg, Facebook, ha rilasciato nelle scorse ore, una nuova versione di Messenger Rooms. Lo scopo principale dell’azienda è quello di rendere il servizio più appetibile per co ...Facebook ha annunciato oggi una revisione della funzionalità Messenger Rooms sui dispositivi mobili, con maggiori funzionalità di personalizzazione per gli utenti, e una vera e propria semplificazione ...