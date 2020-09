Ma quale M5S a pezzi. Lo strappo sugli 007 si sta già rimarginando. Alcuni dissensi non sono una novità. Ma servono gli Stati Generali (Di giovedì 3 settembre 2020) Il passaggio senza problemi della fiducia al Dl Covid alla Camera, che ora passa al Senato, stronca le valanghe di ricostruzioni fantasiose e retroscena al veleno sulla frattura ormai non più ricomponibile all’interno dei Cinque Stelle. Fiducia che sette deputati non hanno votato senza giustificazione, ma questo può è lo strascico minore dopo l’incidente di percorso. Pietra dello scandalo era questa volta il contenuto di una parte del decreto legge dove si consente la proroga delle nomine dei vertici dei Servizi segreti: Dis, Aise e Aisi. Norma che ha scatenato una cinquantina di parlamentari pentastellati, guidati da Federica Dieni, che si sono scagliati con un emendamento soppressivo a sua volta vanificato dalla fiducia posta dal premier Giuseppe Conte tramite il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. IL ... Leggi su lanotiziagiornale

