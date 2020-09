L'Ue ha un piano per riconquistare sovranità sulle materie prime (Di giovedì 3 settembre 2020) Bruxelles. riconquistare la sovranità dell'Ue sulle materie prime che sono essenziali per tecnologie strategiche, digitali e ambientali, creando un'Alleanza europea con l'industria e gli investitori che permetta di ridurre la dipendenza da Stati terzi come la Cina e la Turchia: questo è l'obiettivo Leggi su ilfoglio

GiovanniToti : E mentre a Roma regnava il caos, in Liguria avevamo preparato un solido piano per il rientro a scuola degli alunni:… - capuanogio : La Regione #Piemonte chiede al CTS che sia riaperto l’Allianz Stadium già per #JuveSamp di fine settembre. Il piano… - sandrogozi : In #Francia il governo ha già presentato il piano France Relance: 100 mld (40 da #UE) per transizione ecologica, oc… - doni__leonardo : RT @ilfoglio_it: La Commissione europea vuole ridurre la dipendenza dalle importazioni, che minacciano intere industrie ed espongono l'Unio… - rigo_debora : RT @ValeriaParrell2: La scuola, Ministra. La sanità, la lotta alla criminalità organizzata e un piano per l'occupazione giovanile. Sono tut… -

Ultime Notizie dalla rete : piano per Migranti, il piano per Lampedusa La Repubblica Immigrazione, De Felice a Exit: “Responsabilità è di chi persegue politica ipocrita”

L'ammiraglio di divisione Nicola De Felice. “Chi persegue una politica migratoria falsa e ipocrita è responsabile delle stragi in mare. Chi intende portare in Italia gente che non scappa da guerre e m ...

Trovato lo schema di accordo su Autostrade

Non tutti gli incastri sono ancora a posto e per questo le negoziazioni proseguiranno, ma lo schema c’è. Il cambio di pelle di Autostrade voluto dal Governo prende forma. Dopo più di un mese e mezzo d ...

L'ammiraglio di divisione Nicola De Felice. “Chi persegue una politica migratoria falsa e ipocrita è responsabile delle stragi in mare. Chi intende portare in Italia gente che non scappa da guerre e m ...Non tutti gli incastri sono ancora a posto e per questo le negoziazioni proseguiranno, ma lo schema c’è. Il cambio di pelle di Autostrade voluto dal Governo prende forma. Dopo più di un mese e mezzo d ...