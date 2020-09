Lab Zero Games nella bufera: pesanti accuse al fondatore Mike Z che risponde licenziando tutti i dipendenti (Di giovedì 3 settembre 2020) Lab Zero Games è finito nell'occhio del ciclone dopo le accuse mosse da alcuni ex sviluppatori al boss e fondatore dello studio, Mike Z.Vari dipendenti dello studio hanno accusato Mike Zaimont di una pessima condotta lavorativa. Sostanzialmente, stando agli ex sviluppatori, il fondatore di Lab Zero Games avrebbe abusato della sua posizione di potere e in molti hanno segnalato commenti a sfondo sessuale verso i collaboratori, costrizioni a contatti fisici e insulti.La risposta di Mike Z? Il licenziamento di tutti i dipendenti. Questa è stata la soluzione del fondatore dello studio che ora è completamente "azzerato".Leggi altro... Leggi su eurogamer

