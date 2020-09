L’ Uci assegna ad Imola i Mondiali 2020 (Di giovedì 3 settembre 2020) Dopo sette anni l’ Italia torna ad ospitare i Mondiali di Ciclismo. L’ Uci ha deciso che sarà Imola il teatro della manifestazione iridata dal 24 al 27 settembre. L’ ultima volta nella città emiliana risale al 1 settembre 1968, quando fu Vittorio Adorni a trionfare. Dopo la rinuncia della Svizzera a causa delle disposizioni anti-Covid 19, la candidatura italiana è riuscita a spuntarla su quella francese della Planches des Billes Filles, soprattutto per ciò che concerne l’aspetto logistico. L’ Autodromo di Imola può disporre di una sala stampa da mille posti, box separati per le Nazionali e garanzie di distanziamento sociale per gli addetti ai lavori, e un percorso, il circuito dei Tre Monti, duro quanto quello di Mountagny, dove avrebbe dovuto svolgersi in origine ... Leggi su sport.periodicodaily

periodicodaily : L’ Uci assegna ad Imola i Mondiali 2020 - princigallomich : L’Uci assegna a Imola i Mondiali di ciclismo su strada 2020 - CorriereCitta : L’Uci assegna a Imola i Mondiali di ciclismo su strada 2020 - Notiziedi_it : L’Uci assegna a Imola i Mondiali di ciclismo su strada 2020 -