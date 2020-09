Juventus, problemi per Ronaldo in Nazionale: non si è allenato (Di giovedì 3 settembre 2020) Il fuoriclasse bianconera ha saltato l’allenamento di questa mattina per un problema a un dito Scatta un piccolo allarme in casa Juventus. Cristiano Ronaldo, impegnato in questi giorni nel ritiro del Portogallo, si è infatti allenato questa mattina con la Nazionale a causa di un problema fisico. Come comunicato dalla Federazione portoghese, il numero 7 bianconero non ha preso parte all’allenamento a causa di un’infezione a un dito del piede destro. Lavoro in palestra ieri per lui che si è sottoposto a trattamento antibiotico. La sua presenza sabato è in dubbio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

okladskij : Ma secondo voi, la società Juventus F.C., dove il professionista che prende meno guadagna in un mese quello che noi… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: In questi giorni ho rivisto le partite-chiave della Juventus versione 2019/20. Mi sono reso conto di una cosa: la squadra… - PietrePiovono : @CliffBurton8256 Un gigante, che prendeva l'autobus e copriva la scritta JUVENTUS sulla borsa per non creare proble… - IlCondorRed : 1?? #Chiesa andrà via da Firenze 2?? Vuole restare in Italia 3?? L' #Inter ha i suoi problemi ?? 4?? Alla #Juventus non serve ?? ???? - rebel29_ : RT @ancilo90: Mi fa rabbia vedere la Juventus continuare a spendere fior di ingaggi per grandi attaccanti over 30 con tanti problemi nella… -